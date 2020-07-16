На Луганщині судитимуть четверо організаторів псевдореферендуму 2014 року

"...скеровано до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох осіб за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст.110 КК України)", - сказано у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року мешканці міст Щастя та Лисичанська у складі "дільничних виборчих комісій" взяли участь в організації та проведенні "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність ЛНР". Одна з обвинувачених очолювала "виборчу дільницю" на території міста Лисичанська, інші виконували функції "членів комісії".

Зазначається, що вказані особи формували списки виборців, видавали місцевим жителям "бюлетені", слідкували за процесом та порядком голосування та взяли участь у підрахунку голосів. Крім того, на "голову комісії" покладалася відповідальність за організацію роботи на "дільниці". Результати голосування в подальшому використані представниками так званої "Центральної виборчої комісії ЛНР" для проголошення державної самостійності псевдореспубліки.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування вказані особи повністю визнали свою вину у вчиненні інкримінованого їм злочину, щиро розкаялися, активно сприяли розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між ними і прокурорами у кримінальних провадженнях укладено угоди про визнання винуватості.

Нагадаємо, на Луганщині до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном засудили організаторку псевдорефендуму 2014 року.