В Луганской области будут судить четверо организаторов псевдореферендума 2014 года
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Луганской области за организацию и участие в незаконном "референдуме" в поддержку оккупационной администрации в 2014 году четыре человека предстанут перед судом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"...направлено в суд обвинительные акты в отношении четырех лиц по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года жители городов Счастье и Лисичанска в составе "участковых избирательных комиссий" приняли участие в организации и проведении "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР". Одна из обвиняемых возглавляла "избирательный участок" на территории города Лисичанска, другие выполняли функции "членов комиссии".
Отмечается, что указанные лица формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком голосования и приняли участие в подсчете голосов. Кроме того, на "главу комиссии" возлагалась ответственность за организацию работы на "участке". Результаты голосования в дальнейшем были использованы представителями так называемой "Центральной избирательной комиссии ЛНР" для провозглашения государственной самостоятельности псевдореспублики.
Учитывая то, что во время досудебного расследования указанные лица полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурорами по уголовным производствам заключены соглашения о признании виновности.
Напомним, в Луганской области до 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком осудили организатора псевдорефендума 2014 года.