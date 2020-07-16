В Луганской области будут судить четверо организаторов псевдореферендума 2014 года

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 47994 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103010 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107950 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135567 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111325 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132497 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102288 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102617 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104471 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Луганской области будут судить четверо организаторов псевдореферендума 2014 года

В Луганской области будут судить четверо организаторов псевдореферендума 2014 года

Киев  •  УНН

 • 10237 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Луганской области за организацию и участие в незаконном "референдуме" в поддержку оккупационной администрации в 2014 году четыре человека предстанут перед судом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"...направлено в суд обвинительные акты в отношении четырех лиц по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года жители городов Счастье и Лисичанска в составе "участковых избирательных комиссий" приняли участие в организации и проведении "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР". Одна из обвиняемых возглавляла "избирательный участок" на территории города Лисичанска, другие выполняли функции "членов комиссии".

Отмечается, что указанные лица формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком голосования и приняли участие в подсчете голосов. Кроме того, на "главу комиссии" возлагалась ответственность за организацию работы на "участке". Результаты голосования в дальнейшем были использованы представителями так называемой "Центральной избирательной комиссии ЛНР" для провозглашения государственной самостоятельности псевдореспублики.

Учитывая то, что во время досудебного расследования указанные лица полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурорами по уголовным производствам заключены соглашения о признании виновности.

Напомним, в Луганской области до 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком осудили организатора псевдорефендума 2014 года.

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