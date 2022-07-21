Вдвое или втрое: в Луганской области оккупанты завышают цены на товары первой необходимости – Гайдай

Цитата

"На рынках и в магазинах Луганской области оккупанты в два-три раза завышают цены на товары первой необходимости. Все зависит от территории. Так, например, в недавно оккупированных Лисичанске и Северодонецке цены на продукты питания на стихийных рынках продавец выбирает по своему усмотрению с мыслью "все равно купят, чтобы не умереть", - написал Гайдай.

Детали

По словам главы ОВА, некоторые применяют бартерный обмен, идя на уступки тем, у кого денег не осталось.

"Так, три блока сигарет можно обменять на почти новенький плазменный телевизор. С одновременным ростом цен местные "законодатели экономики" пытаются искусственно занизить курс гривны по отношению к рублю. При реальном соотношении 2,5 рубля за 1 гривну предлагают 1,5. При наличии кругленькой суммы можно договориться об обмене по номиналу 1,6 и даже 1,7", - сообщил Гайдай.

Он отметил, что по информации, полученной из открытых источников, средние потребительские цены на продукты питания за июнь 2022 года в территориальных общинах Луганской области, которые находятся во временной оккупации рф, значительно выше, чем на подконтрольной правительству территории Украины.

"В частности, значительно дороже такие продукты питания: картофель на 154,66%, птица (тушки куриные) на 85,92%, сахар кристаллический на 59,39%, хлеб ржано-пшеничный на 59,04%, яйца куриные на 58,89%, свинина на 46,89%, морковь на 40,12%, сметана на 35,51%, макаронные изделия на 32,34%. Настоящий беспорядок происходит на Старобельщине. Так, бутылку "Coca-Cola" там можно приобрести за 132 рубля (или за 88 гривен, как предлагают продавцы), маленькую упаковку стирального порошка "Tide" – за 546 рублей, 1 кг груш – за 250 рублей, пакет печенья за 80- 120 рублей", - сообщил Гайдай.

Дополнение

Ранее Гайдай сообщал, что захваченные территории Луганской области оказались на грани гуманитарной катастрофы.