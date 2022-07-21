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Вдвічі або втричі: на Луганщині окупанти завищують ціни на товари першої необхідності – Гайдай

Вдвічі або втричі: на Луганщині окупанти завищують ціни на товари першої необхідності – Гайдай

Київ • УНН

 • 123081 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. У Луганській області на ринках та в магазинах російські окупанти вдвічі або втричі завищують ціни на товари першої необхідності. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

"На ринках та у магазинах Луганщини окупанти вдвічі-тричі завищують ціни на товари першої необхідності. Все залежить від території. Так, наприклад, у нещодавно окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку ціни на продукти харчування на стихійних ринках продавець обирає на власний розсуд із думкою "все одно куплять, аби не вмерти", - написав Гайдай.

Деталі

За словами голови ОВА, деякі застосовують бартерний обмін, йдучи на поступки тим, в кого грошей не залишилося.

"Так, три блоки цигарок можна обміняти на майже новенький плазмовий телевізор. З одночасним зростанням цін місцеві "законодавці економіки" намагаються штучно занизити курс гривні по відношенню до рубля. При реальному співвідношенні 2,5 рубля за 1 гривню пропонують 1,5. При наявності кругленької суми можна домовитися про обмін за номіналом 1,6 та навіть 1,7", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що за інформацією, отриманою з відкритих джерел, середні споживчі ціни на продукти харчування за червень 2022 року в територіальних громадах Луганської області, які перебувають в тимчасовій окупації рф, значно вищі, ніж на підконтрольній Уряду території України.

"Зокрема, значно дорожчі наступні продукти харчування: картопля на 154,66 %, птиця (тушки курячі) на 85,92 %, цукор кристалічний на 59,39 %, хліб житньо-пшеничний на 59,04 %, яйця курячі на 58,89 %, свинина на 46,89 %, морква на 40,12 %, сметана на 35,51 %, макаронні вироби на 32,34 %. Справжній безлад коїться на Старобільщині. Так, пляшку "Coca-Cola" там можна придбати за 132 рубля (або за 88 гривень, як пропонують продавці), маленьку упаковку прального порошку "Tide" – за 546 рублів, 1 кг груш – за 250 рублів, пакунок печива за 80-120 рублів", - повідомив Гайдай.

Доповнення

Раніше Гайдай повідомляв, що захоплені території Луганської області опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

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