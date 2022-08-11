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В Луганской области оккупанты безуспешно штурмовали восемь направлений – Гайдай

Киев • УНН

 • 152894 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Луганской области российские оккупанты безуспешно штурмовали сразу восемь направлений – под давлением ВСУ везде отступили. Еще на трех участках продолжаются бои. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.

Цитата

"Безуспешно штурмовали сразу по восьми направлениям – под давлением ВСУ повсюду отступили. Еще на трех участках бои продолжаются до сих пор", – сообщил Гайдай.

По его словам, только прошлой ночью враг выпустил 12 ракет, совершил 16 обстрелов из ствольной артиллерии, еще два – из реактивной. Также вчера россияне применяли авиацию вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на границе областей.

Детали

"После захвата Лисичанска прошло больше месяца – за это время на самом успешном направлении россияне смогли продвинуться максимум на 10 километров", – отметил Гайдай.

Он добавил, что значительная часть этих территорий – окрестности самого Лисичанска и окружающие деревни.

"По два-три раза в неделю оккупанты пытаются идти вперед в районе Верхнекаменского, в очередной раз – вчера. И снова были вынуждены отойти с потерями. На других участках, где враг попытался прорвать нашу оборону, прогресс за последний месяц еще менее ощутим. Несмотря на постоянное интенсивное использование артиллерии в этих районах, противник не смог сформировать достаточно боеспособную группировку войск для того, чтобы обеспечить массированное наступление", – рассказал Гайдай.

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Добавим

Кроме того, на оккупированных территориях россияне предлагают работу. Неизвестно, заплатят ли за нее, но безопасных условий там нет. 

"Они ежедневно рапортуют о разминировании оккупированных городов, прежде всего, объектов критической инфраструктуры и домов. А что мы видим в действительности? Многоэтажки, где найдены неразорванные снаряды, просто ограждают сигнальными лентами. Якобы провели обследование участков вокруг линий электропередачи. А ведь сами сообщили вчера о гибели двух энергетиков и ранении еще одного в результате подрыва автомобиля в Смоляниново, где боевых действий практически не было и россияне находились там с марта", – отметил Гайдай.

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В частности, глава ОВА сообщил, что "обследованы и разминированы" 83 подстанции и четыре воздушные линии в Рубежном, 47 ТП и одна ВЛ в ​​Лисичанске, 89 ТП и две ЛЭП в Северодонецке, в том числе и та, вблизи которой погибли электрики.

"Людям необходимо быть очень осторожными. Разминирование на оккупированных территориях почти не происходит", – написал Гайдай.

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