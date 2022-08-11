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На Луганщині окупанти безуспішно штурмували вісім напрямків – Гайдай

На Луганщині окупанти безуспішно штурмували вісім напрямків – Гайдай

Київ • УНН

 • 152895 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. На Луганщині російські окупанти безуспішно штурмували одразу вісім напрямків – під тиском ЗСУ всюди відступили. Ще на трьох ділянках тривають бої. Про це в Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує УНН.

Цитата

"Безуспішно штурмували одразу за вісьмома напрямками – під тиском ЗСУ повсюди відступили. Ще на трьох ділянках бої тривають і дотепер", – повідомив Гайдай.

За його словами, лише минулої ночі ворог випустив 12 ракет, здійснив 16 обстрілів зі ствольної артилерії, ще два – із реактивної. Також вчора росіяни застосовували авіацію поблизу вісьмох населених пунктів, розташованих на межі областей.

Деталі

"Після захоплення Лисичанська минуло більше місяця – за цей час на найуспішнішому напрямку росіяни змогли просунутися щонайбільше на 10 кілометрів", – зазначив Гайдай.

Він додав, що значна частина цих територій – околиці самого Лисичанська та навколишні села.

"По два-три рази на тиждень окупанти намагаються йти вперед в районі Верхньокам’янського, вчергове – учора. І знову були вимушені відійти із втратами. На інших ділянках, де ворог спробував прорвати нашу оборону, прогрес за останній місяць ще менш суттєвий. Незважаючи на постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, противник не зміг сформувати достатньо боєздатне угрупування військ для того, щоб забезпечити масований наступ", – розповів Гайдай.

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Додамо

Окрім того, на окупованих територіях росіяни пропонують роботу. Невідомо, чи заплатять за неї, але безпечних умов там немає. 

"Вони щодня рапортують про розмінування окупованих міст, перш за все, об’єктів критичної інфраструктури та будинків. А що ми бачимо у дійсності? Багатоповерхівки, де знайдені нерозірвані снаряди, просто огороджують сигнальними стрічками. Нібито провели обстеження ділянок навколо ліній електропередачі. Але ж самі повідомили вчора про загибель двох енергетиків та поранення ще одного внаслідок підриву автомобілю у Смоляниновому, де бойових дій практично не було і росіяни перебували там із березня", – зазначив Гайдай.

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Зокрема, голова ОВА повідомив, що "обстежені і розміновані" 83 підстанції та чотири повітряні лінії в Рубіжному, 47 ТП та одну ПЛ в Лисичанську, 89 ТП та дві ЛЕП в Сєвєродонецьку, у тому числі і ту, поблизу якої загинули електрики.

"Людям необхідно бути дуже обережними. Розмінування на окупованих територіях майже не відбувається", – написав Гайдай.

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