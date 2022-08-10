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росіяни ніяк не можуть вийти на адмінкордони Луганщини, ЗСУ міцно тримають оборону - Гайдай

росіяни ніяк не можуть вийти на адмінкордони Луганщини, ЗСУ міцно тримають оборону - Гайдай

Київ • УНН

 • 147267 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Російська армія не може ніяк вийти на адміністративний кордон Луганської області. Українські військові міцно тримають оборону. Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

«російська армія не може ніяк вийти на адміністративний кордон Луганської області так, щоб вже не тільки на словах, а й вже реально контролювати всю Луганськ область повністю до самих її адміністративних кордонів. Наші захистники там міцно тримають оборону», - розповів Гайдай.

Деталі

За його словами, рашисти втомилися після боїв у Сєвєродонецьку та Лисичанську, перегруповуються. В атаки зараз здебільшого кидають приватні військові компанії.

«На тимчасово окупованих територіях - Ельдорадо…так говорить роспропаганда. Що насправді? Населені пункти, з яких вичавили життя і добивають знущаннями у вигляді «ноу-хау по-руськи періоду середньовіччя»: «помывочные», вода з калюж, «буханки» в якості «сучасного комунального транспорту», багаття у дворі для приготування їжі по сусідству зі сміттям, яке втопило міста області. Фанатична ідея про «референдум». Відновлення рашисти зрозуміли, що не потягнуть. Насправді, вони і не збиралися», - повідомив Гайдай.

Доповнення

Вранці 10 серпня Гайдай повідомляв, що українські захисники на сході України знешкодили декілька розвідувальних груп противника, а також відкинули штурми окупантів одразу на трьох напрямках.

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