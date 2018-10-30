В Луганской области из-за невыплаты зарплаты шахтерам открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Из-за невыплаты горнякам шахты ПАО "Лисичанскуголь" зарплат открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
"Прокуратура Луганской области обеспечивает осуществление процессуального руководства в досудебном расследовании в уголовном производстве по факту невыплаты заработной платы работникам ПАО "Лисичанскуголь" по признакам ч.1 статьи 175 УК Украины", – отметили в ведомстве.
Ход досудебного расследования находится на контроле руководства областной прокуратуры. Сейчас в уголовном производстве проводятся допросы свидетелей, а именно представителей профсоюзов, действующих на "Лисичанскуголь", а также сотрудников контролирующих органов и других лиц.
"Кроме того, проводятся допросы потерпевших среди работников ПАО "Лисичанскуголь", и сейчас есть необходимость в установленные пострадавших лиц и их привлечения к производству. Граждане, перед которыми имеется задолженность по выплате заработной платы могут обратиться к Лисичанский отдела полиции и заявить, что у них есть такая проблема", – отметили в прокуратуре.
Санкция указанной статьи предусматривает основное наказание – лишение свободы на срок до 2 лет и дополнительное наказание – лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Напомним, горняки четырех шахт и структурных подразделений ПАО "Лисичанскуголь" уже 12 дней протестуют в шахте, под землей. Они требуют выплаты долга по зарплате.