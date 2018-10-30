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На Луганщині через невиплату зарплати шахтарям відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Через невиплату гірникам шахти ПАТ "Лисичанськвугілля" зарплат відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

"Прокуратура Луганської області забезпечує здійснення процесуального керівництва у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні за фактом невиплати заробітної плати працівникам ПАТ "Лисичанськвугілля" за ознаками ч.1 статті 175 КК України", – зазначили у відомстві.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва обласної прокуратури. Нині у кримінальному провадженні проводяться допити свідків, а саме представників профспілок, які діють на "Лисичанськвугіллі", а також співробітників контролюючих органів та інших осіб.

"Крім того, проводяться допити потерпілих з-поміж працівників ПАТ "Лисичанськвугілля", і наразі є нагальна потреба у встановлені потерпілих осіб і їх залучення до провадження. Громадяни, перед якими є заборгованість із виплати заробітної плати можуть звернутися до Лисичанського відділу поліції та заявити, що в них є така проблема", – зазначили у прокуратурі.

Санкція зазначеної статті передбачає основне покарання – позбавлення волі на строк до 2 років та додаткове покарання – позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Нагадаємо, гірняки чотирьох шахт та структурних підрозділів ПАТ "Лисичанськвугілля" уже 12 днів протестують у шахті, під землею. Вони вимагають виплати боргу по зарплаті.

Українські Національні Новини

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