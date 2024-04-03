На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"

На левобережье Днепра в Херсонской области российские войска изменили тактику и пытались атаковать большим количеством более мелких штурмовых групп, все такие попытки врага отбиты. Об этом сообщили в среду в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.

На Ореховском направлении, как отмечается, оккупанты совершили 4 штурма, успеха не имели.

На левобережье Днепра Херсонской области несколько изменили тактику действий и пытались атаковать большим количеством более мелких штурмовых групп. 8 таких попыток насчитали наши подразделения и все убедительно отбили. Понеся потери, враг вынужден был остатками далеко не всех групп вернуться на исходные позиции - указали в ОК "Юг" в Facebook.

"Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций", - отметили в командовании.

Оккупанты, как сообщается, давят артиллерийскими обстрелами, на Ореховском направлении еще и наносят авиационные удары, кроме того применяют большое количество ударных дронов различных типов, проводят интенсивную аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 95 разведывательных дронов.

В течение боевых суток враг совершил 3 авиационных удара с применением 7 управляемых авиабомб на Ореховском направлении, указали в ОК "Юг".

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, враг применил 281 FPV-дрон, 2 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 120 осколочных боеприпасов", - сообщили в ОК "Юг".

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