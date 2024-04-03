В Херсонской области россияне снова попали в газопровод, есть жертва - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов, в том числе Херсон, попав в жилые дома и газопровод, один человек погиб, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Токаревку, Антоновку, Садовое, Кизомис, Велетенское, Томину Балку, Берислав, Михайловку, Змиевку, Тягинку и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены многоэтажка и 5 частных домов. Также были зафиксированы попадания в хозяйственную постройку и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.

"Из-за российской агрессии один человек погиб", - сообщил Прокудин в Telegram.

В Херсонской области россияне ударили по газопроводу, двое раненых - ОВА