На границе с Венгрией сократились очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. По состоянию на 18 часов субботы на границе Украины и Венгрии сократились очереди, в них застряли 160 автомобилей против 310-и утром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Так, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" стояли 115 автомобилей.
В ПП "Вилок - Тисабеч" стояли 20 автомобилей, ПП "Лужанка - Берегшурань" - 10, ПП "Косино - Барабаш" - 15.
На границе Украины и Польши в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 50 автомобилей, ПП "Грушев - Будомеж" - 30. В ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 50 автомобилей, в ПП "Краковец - Корчева" - еще 145.
На границе со Словакией в ПП "Малый Березный - Убля" находилось 25 автомобилей, в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" - 70 автомобилей.
Кроме того, на границе с Румынией в пункте пропуска "Дьяково - Халмеу" находилось 20 автомобилей, в ПП "Порубное - Сирет" - 50.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 18:00 не зафиксировано.
Напомним, 22 августа перед пунктами пропуска на границе с Венгрией начали увеличиваться очереди автомобилей, так как на участке украинско-венгерской границы вышла из строя база данных таможни.