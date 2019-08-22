Прикордонники попередили про збільшення черг на кордоні з Угорщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною починають збільшуватися черги автомобілів, тому що на ділянці українсько-угорського кордону вийшла з ладу база даних митниці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу західного регіонального управління Держприкордонслужби.
"Відповідно до інформації, наданої угорською стороною, о 08:45 вийшла з ладу база даних митниці на ділянці українсько-угорського кордону. Наразі проводяться відновлювальні роботи. Пропуск здійснюється у ручному режимі", - йдеться в повідомленні.
У прикордонному відомстві зазначили, що кількість автомобілів, що очікують на оформлення перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною починає збільшуватися.
"Перед пунктом пропуску "Тиса" на оформлення очікують понад 120 транспортних засобів", - уточнили у ДПСУ.
У зв'язку з цим прикордонники закликали врахувати обстановку, що склалася, при плануванні подорожі та, за можливості, обрати пункти пропуску на кордоні з іншими державами.
Нагадаємо, зранку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі у чергах застрягли 230 автомобілів.