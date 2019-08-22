На КПВВ у зоні ООС зранку зібралося понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У четвер, 22 серпня, зранку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі у чергах застрягли 230 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/50; "Мар’їнка" – 0/50; "Новотроїцьке" – 20/50; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі повідомили, що пропускні операції у всіх КПВВ на лінії розмежування розпочались вчасно.
21 серпня пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 45,8 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, тристороння контактна група відзначила, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня 2019 року, має сприятливий вплив на безпекову ситуацію на Донбасі.