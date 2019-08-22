На КПВВ в зоне ООС утром собралось более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В четверг, 22 августа, утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе в очередях застрягли 230 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе сообщили, что пропускные операции во всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.
21 августа пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 45,8 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.
Напомним, трехсторонняя контактная группа отметила, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля 2019 года, имеет благоприятное воздействие на ситуацию безопасности на Донбассе.