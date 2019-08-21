ТКГ відзначила, що режим тиші має сприятливий вплив на безпекову ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Тристороння контактна група відзначила, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня 2019 року, має сприятливий вплив на безпекову ситуацію на Донбасі, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря представника України у ТКГ Дарки Оліфер.
“Тристороння контактна група відзначила, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня 2019 року, має сприятливий вплив на безпекову ситуацію на Донбасі, хоча, нажаль, не обійшлося без втрат. Подальше безстрокове дотримання режиму тиші є особливо важливим в контексті початку нового навчального року”, — вказано у повідомленні.
Вона також додала, що: “Українська сторона поінформувала представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка стосовно виконання взятих на себе зобов’язань щодо завершення розмінування в районі мосту у Станиці Луганській та готовності розпочати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019 року. Однозначно, до початку відновлювальних робіт на мосту має бути демонтовано блокпост НЗФ ОРЛО. В подальшому демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків в районі КПВВ „Станиця Луганська“ повинен бути одночасним та дзеркальним. Досягнуто домовленості, що всі роботи по мосту мають відбуватися в тісній координації з СММ ОБСЄ”.
Триває конструктивна робота над взаємним звільненням утримуваних осіб.
Стосовно соціально-економічної ситуації в регіоні, Оліфер зазначила: “Безперебійне водопостачання всієї території Донбасу — один з пріоритетів роботи соціально-економічної підгрупи, де продовжують шукати шляхи поліпшення гуманітарної ситуації для всіх мешканців Донецької та Луганської областей. Всі учасники підгрупи погодились, що більшої уваги потребує питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО, оскільки ця проблема є ключовою”.
Нагадуємо, у Мінську почалася зустріч контактної групи щодо Донбасу.