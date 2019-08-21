ТКГ отметила, что режим тишины имеет благоприятное влияние на ситуацию безопасности в Донбассе

“Трехсторонняя контактная группа отметила, которые в целом режим тишины, объявленный 21 июля 2019 года, имеет благоприятное воздействие на ситуацию безопасности в Донбассе, хотя, к сожалению, не обошлось без потерь. Дальнейшее бессрочное соблюдение режима тишины особенно важно в контексте начала нового учебного года”, — указано в сообщении.

Она также добавила, что: “Украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика относительно выполнения взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года. Однозначно, до начала восстановительных работ на мосту должно быть демонтировано блокпост НЗФ ООРЛО. В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ „Станица Луганская“ должен быть одновременным и зеркальным. Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ”.

Продолжается конструктивная работа над взаимным освобождением удерживаемых лиц.

Относительно социально-экономической ситуации в регионе, Олифер отметила: “Бесперебойное водоснабжение всей территории Донбасса — один из приоритетов работы социально-экономической подгруппы, где продолжают искать пути улучшения гуманитарной ситуации для всех жителей Донецкой и Луганской областей. Все участники подгруппы согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО, поскольку эта проблема является ключевой”.

Напоминаем, в Минске началась встреча контактной группы по Донбасса.