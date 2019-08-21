У Мінську почалася зустріч контактної групи щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила Оліфер.
Раніше сьогодні, за даними МЗС Білорусі, почали свою роботу підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.
Нагадаємо, ТКГ щодо Донбасу зосередиться на питаннях безпеки.