В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.

Ранее сегодня, по данным МИД Беларуси, начали свою работу подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Напомним, ТКГ по Донбассу сосредоточится на вопросах безопасности.