ТКГ щодо Донбасу наступного тижня зосередиться на питаннях безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На наступному засіданні тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яке відбудеться 21 серпня в Мінську, питання безпеки будуть серед головних. Про це у Facebook повідомила прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"Леонід Кучма прийняв голову СММ ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка, який також є координатором безпекової підгрупи тристоронньої контактної групи. У розмові йшлося про перебіг виконання мінських домовленостей та підготовку до наступного засідання ТКГ в Мінську, яке заплановане на 21 серпня. Питання безпеки на цій зустрічі будуть серед головних", - написала вона.
Крім того, зі слів Оліфер, під час зустрічі особливу увагу було приділено недотриманню режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, насамперед - трагічним інцидентам, внаслідок яких загинули українські військові.
Як повідомляв УНН, цього тижня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи у Мінську.