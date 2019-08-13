Зеленський звільнив Безсмертного з ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 596/2019 “про внесення зміни до Указу Президента України від 19 червня 2019 року № 414”, яким звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську. Відповідний документ розміщено на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 червня 2019 року № 414 „Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі“ (зі зміною, внесеною Указом від 9 липня 2019 року № 504) увільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов’язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи”, — йдеться в указі.
Як повідомляв УНН, 9 липня Президент призначив Романа Безсмертного представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.