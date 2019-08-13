Зеленский освободил Бессмертного с ТКГ

“В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июня 2019 года № 414 „Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе“ (с изменением, внесенным Указом от 9 июля 2019 года № 504) освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы”, — говорится в указе.

Как сообщал УНН, 9 июля Президент назначил Романа Бессмертного представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.