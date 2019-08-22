Пограничники предупредили об увеличении очередей на границе с Венгрией
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Перед пунктами пропуска на границе с Венгрией начинают увеличиваться очереди автомобилей, так как на участке украинско-венгерской границы вышла из строя база данных таможни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу западного регионального управления Госпогранслужбы.
"Согласно информации, предоставленной венгерской стороной, в 08:45 вышла из строя база данных таможни на участке украинско-венгерской границы. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Пропуск осуществляется в ручном режиме", - говорится в сообщении.
В пограничном ведомстве отметили, что количество автомобилей, ожидающих оформления перед пунктами пропуска на границе с Венгрией начинает увеличиваться.
"Перед пунктом пропуска "Тиса" оформления ожидают более 120 транспортных средств", - уточнили в ГПСУ.
В связи с этим пограничники призвали учесть сложившуюся обстановку при планировании путешествия и, по возможности, выбрать пункты пропуска на границе с другими государствами.
Напомним, утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе в очередях застряли 230 автомобилей.