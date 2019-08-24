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На кордоні з Угорщиною скоротилися черги

На кордоні з Угорщиною скоротилися черги

Київ • УНН

 • 22005 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Станом на 18 годину суботи на кордоні України і Угорщини скоротилися черги, у них застрягли 160 автомобілів проти 310-и вранці. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Так, на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" стояли 115 автомобілів.

У ПП "Вилок - Тісабеч" стояли 20 автомобілів, ПП "Лужанка - Берегшурань" - 10, ПП "Косино - Барабаш" - 15.

На кордоні України та Польщі у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 50 автівок, ПП "Грушів - Будомєж" - 30. У ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 50 автівок, у ПП "Краковець - Корчова" - ще 145.

На кордоні зі Словаччиною у ПП "Малий Березний - Убля" перебувало 25 автівок, у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" - 70 автомобілів.

Окрім того, на кордоні з Румунією у пункті пропуску "Дякове - Халмеу" перебувало 20 автомобілів, у ПП "Порубне - Сірет" - 50.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 18:00 не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 серпня перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною почали збільшуватися черги автомобілів, тому що на ділянці українсько-угорського кордону вийшла з ладу база даних митниці.

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