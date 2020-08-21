На границе с РФ задержали женщину, которая везла украинские пенсии и соцвыплаты боевикам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На границе с Россией задержали женщину, которая везла соцвыплаты и пенсии жителям оккупированной Донецкой области, среди которых есть участники незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.
“Подозреваемую задержали в пункте пропуска „Гоптовка“ в Харьковской области при попытке пересечения госграницы. В ходе задержания и обыска у данного лица обнаружено и изъято наличные средства в сумме более 275 тыс. гривен, 10 тыс. долларов США, 555 тыс. российских рублей и 47 банковских карточек, открытых на имя разных граждан”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, жительница оккупированной Горловки за денежное вознаграждение оформляла жителям оккупированных районов Донецкой области документы для назначения соцвыплат.
“Фигурантка лично получала на подконтрольной украинской власти территории незаконно начисленные средства и доставляла их на неподконтрольную территорию Донецкой области как через линию разграничения, так и через территорию РФ... установлено, что среди заказчиков „услуги“ были участники незаконных вооруженных формирований”, — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что женщине сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Она арестована с возможностью внести залог в размере 5100 грн. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, в Донецкой области направили в суд уголовные производства относительно мошенников, которые присваивали деньги пенсионеров с временно оккупированных территорий.