На кордоні з РФ затримали жінку, яка везла українські пенсії та соцвиплати бойовикам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На кордоні з Росією затримали жінку, яка везла соцвиплати та пенсії жителям окупованої Донеччини, серед яких є учасники незаконних збройних формувань. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області, передає УНН.
“Підозрювану затримали у пункті пропуску „Гоптівка“ на Харківщині при спробі перетину держкордону. У ході затримання та обшуку у даної особи виявлено та вилучено готівкові кошти у сумі понад 275 тис. гривень, 10000 доларів США, 555 тис. російських рублів та 47 банківських карток, відкритих на ім’я різних громадян”, — йдеться в повідомленні.
За даними слідства, мешканка окупованої Горлівки за грошову винагороду оформлювала жителям окупованих районів Донеччини документи для призначення соцвиплат.
“Фігурантка, особисто отримувала на підконтрольній українській владі території, незаконно нараховані кошти і доставляла їх на непідконтрольну територію Донецької області як через лінію розмежування, так і територію РФ... встановлено, що серед замовників „послуги“ були учасники незаконних збройних формувань”, — повідомили в прокуратурі.
В відомстві додали, що жінці повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вона заарештована з можливістю внести заставу у розмірі 5100 грн. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, у Донецькій області спрямували до суду кримінальні провадження відносно шахраїв, які привласнювали гроші пенсіонерів з тимчасово окупованих територій.