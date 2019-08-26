На границе с Польшей в очередях находились 60 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Во Львовской области, на контрольном пункте въезда-выезда "Краковец", утром, 26 августа, в очередях застряли 60 автомобилей. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 06:00. Республика Польша: "Устилуг" - 0, "Угринов" - 0, "Рава-Русская" - 0, "Груша" - 0, "Смильниця" - 0, "Шегини" - 0, "Краковец" - 60", - говорится в сообщении.
Также пограничники сообщили, что на контрольных пунктах въезда-выезда на границе со Словакией автомобилей утром не было.
Напомним, в Госпогранслужбе отметили, что на границе с Венгрией сократились очереди.