На кордоні з Польщею в чергах перебували 60 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На Львівщині, на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Краківець", зранку, 26 серпня, у чергах застрягли 60 автівок. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 06:00. Республіка Польща: "Устилуг" – 0, "Угринів" – 0, "Рава-Руська" – 0, "Грушів" – 0, "Смільниця" – 0, "Шегині" – 0, "Краковець" – 60", - йдеться в повідомленні.
Також прикордонники повідомили, що на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на кордоні зі Словаччиною автомобілів зранку не було.
Нагадаємо, у Держприкордонслужбі зазначили, що на кордоні з Угорщиною скоротилися черги.