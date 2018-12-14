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На границе обстреляли "евробляху"

Киев • УНН

 • 12728 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сотрудники Госпогранслужбы во взаимодействии с правоохранительными органами выстрелами остановили правонарушителей на государственной границе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, передает УНН.

На границе обстреляли "евробляху"

В ГПСУ отметили, что на наиболее опасные направления - на Закарпатье и Буковину были направлены дополнительные резервы пограничного ведомства.

Так, одну из запланированных сделок по перемещению контрабандных сигарет разоблачили в четверг, 13 декабря, на Буковине пограничники, спецподразделения ДОЗОР и военнослужащие Черновицкого отряда.

"Сначала в ходе патрулирования пограничники обнаружили автомобиль "Фольксваген" литовской регистрации, который ехал в направлении границы с Румынией. Водитель проигнорировал законное требование об остановке, подвергая при этом опасности правоохранителей", - отметили в пресс-службе.

Так, водитель не отреагировал на предупредительные выстрелы вверх и продолжил движение.

"Поэтому спецназовцы применили оружие по колесам легковушки. В результате иномарку остановлено. Из автомобиля выскочили несколько молодых людей, которые прибегли к бегству. Водителя автомобиля, жителя Сторожинецкого района пограничники задержали. К тому же выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что при осуществлении осмотра легковушки в багажном отделении пограничники нашли четыре ящика с 2 тысячами пачек сигарет и две радиостанции.

На правонарушителя составлены соответствующие документы и продолжаются поиски его сообщников.

Как сообщал УНН, пограничники нашли у проводников поезда сообщением "Москва - Харьков" 12 килограммов красной и черной икры.

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