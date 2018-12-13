У поїзді з Росії знайшли 12 кг червоної та чорної ікри
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У провідників поїзда сполученням "Москва – Харків" знайшли 12 кілограмів червоної та чорної ікри. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби України, передає УНН.
"Учора прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками ДФС в пункті контролю "Харків-пасажирський" виявили 12 кілограмів червоної та чорної ікри", – йдеться в повідомленні.
Товар перевозили у дорожніх сумках провідники поїзда, які поверталися з Росії.
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"Всього спільна оглядова група виявила 20 пластикових банок червоної ікри та 2 банки чорної, вагою майже 11 та 1,1 кілограмів відповідно. Стосовно громадян України представниками Державної фіскальної служби складено протоколи про порушення митних правил, а виявлену продукцію вилучено встановленим порядком", – зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, електромеханік поїзда "Москва – Кишинів" намагався перевезти через кордон 50 банок червоної ікри.