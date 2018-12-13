Контрабанду цигарок намагалися переправити у коробках з "Мівіною"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Громадянин Румунії намагався вивезти з України 100 пачок цигарок вартістю понад 3 тисячі гривень у коробках з вермішеллю "Мівіна". Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби України, передає УНН.
Під час огляду легкового автомобіля Volkswagen румунської реєстрації військовослужбовці Мукачівського загону спільно з працівниками фіскальної служби знайшли сховок із контрабандними цигарками.
"Транспортним засобом 1993 року випуску громадянин Румунії прямував через пункт пропуску "Дякове" на виїзд з України. 100 пачок сигарет, вартістю яких понад 3 тисячі гривень, іноземець заховав в коробках з вермішеллю "Мівіна", – йдеться в повідомленні.
Товар вилучили встановленим порядком.
Як повідомляв УНН, щоб нелегально пронести через українсько-російський кордон близько 1 млн рублів, українець сховав гроші під устілкою у своїх черевиках.