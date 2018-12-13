Контрабанду сигарет пытались переправить в коробках с "Мивиной"

Во время осмотра легкового автомобиля Volkswagen румынской регистрации военнослужащие Мукачевского отряда совместно с работниками фискальной службы нашли тайник с контрабандными сигаретами.

"Транспортным средством 1993 выпуска гражданин Румынии следовал через пункт пропуска "Дьяково" на выезд из Украины. 100 пачек сигарет, стоимостью которых более 3 тысячи гривен, иностранец спрятал в коробках с вермишелью "Мивина", – говорится в сообщении.

Товар изъяли установленным порядком.

Как сообщал УНН, чтобы нелегально пронести через российско-украинскую границу около 1 млн рублей, украинец спрятал деньги под стелькой в своих ботинках.