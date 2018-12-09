Українець хотів у черевиках пронести до Росії близько 1 млн рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На кордоні з Росією українець намагався пронести близько 1 млн рублів, сховавши гроші під устілкою у взутті. Про це повідомила на прес-службу ДПСУ, передає УНН.
"У місцевий пункт пропуску "Журавлівка", на вихід до Росії, прибув 46-річний громадянин України. Під час проходження прикордонного контролю військовослужбовці звернули увагу на надмірне хвилювання чоловіка. З огляду на цей факт, було прийнято рішення щодо здійснення поглибленого огляду особистих речей чоловіка. У результаті, під устілкою взуття затриманого, прикордонники виявили майже 1 млн російських рублів", – йдеться в повідомленні.
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Валюту вилучили встановленим порядком, а чоловіка передали компетентним органам.
Нагадаємо, українка намагалася перемістити через державний кордон 49 телефонів iPhone, приховавши їх під спідницею.