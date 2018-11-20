Врятоване у Чорному морі судно перевозило велику партію контрабандних цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На баржі врятованого вчора у Чорному морі судна "Паралель" виявлено велику партію цигарок без супровідних документів. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.
"Сьогодні під час огляду вантажу судна прикордонниками спільно з співробітниками СБУ, прокуратури виявлено велику партію сигарет без документів. Кількість їх зараз підраховується", - сказали у ДПСУ.
Як зазначили у прикордонній службі, виявлений вантаж підпадає під ознаки злочину, передбачені ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Ведеться розслідування.
Нагадаємо, у понеділок 19 листопада в Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу.
У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.