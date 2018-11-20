Спасенное в Черном море судно перевозило крупную партию контрабандных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. На барже спасенного вчера в Черном море судна "Параллель" обнаружена крупная партия сигарет без сопроводительных документов. Об этом УНН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Сегодня при осмотре груза судна пограничниками совместно с сотрудниками СБУ, прокуратуры обнаружена крупная партия сигарет без документов. Количество их сейчас подсчитывается", - сказали в ГПСУ.
Как указали в пограничной службе, обнаруженный груз подпадает под признаки преступления, предусмотренные ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Ведется расследование.
Напомним, в понедельник 19 ноября в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса.
В ГПСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не нуждалось в таможенно-пограничном оформлении груза.