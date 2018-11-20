Прикордонники перевірять вантаж врятованого в Чорному морі судна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Прикордонники разом із слідчо-оперативною групою поліції готуються перевірити вміст вантажу судна “Паралель”, яке вчора зазнало пошкоджень корпусу в Чорному морі і було врятоване разом із екіпажем. Про це УНН повідомили у ДПСУ.
“Судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу. Наразі чекаємо слідчо-оперативну групу, щоб здійснити перевірку вантажу, який нам не відомий”, — сказали у ДПСУ.
За даними прикордонників, зараз цей буксир перебуває біля берега поблизу Одеси, а баржа з вантажем — в районі Чорноморська.
Нагадаємо, у понеділок 19 листопада в Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу. Екіпаж буксира, що потерпав, був підібраний судном закордонного прямування, яке проходило поряд.