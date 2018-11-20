Пограничники проверят груз спасенного в Черном море судна
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Пограничники вместе со следственно-оперативной группой полиции готовятся проверить содержание груза судна "Параллель", которое вчера с поврежденным корпусом было спасено в Черном море вместе с экипажем. Об этом УНН сообщили в ГПСУ.
"Судно выполняло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза. Сейчас ждем следственно-оперативную группу, чтобы провести проверку груза, который нам не известен", - сказали в ГПСУ.
По данным пограничников, сейчас этот буксир находится у берега вблизи Одессы, а баржа с грузом - в районе Черноморска.
Напомним, в понедельник 19 ноября в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса. Экипаж буксира был подобран судном заграничного следования, которое проходило рядом.