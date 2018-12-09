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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Украинец хотел в ботинках пронести в Россию около 1 млн рублей

Киев • УНН

 • 17794 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. На границе с Россией украинец пытался пронести около 1 млн рублей, спрятав деньги под стелькой в ​​обуви. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Украинец хотел в ботинках пронести в Россию около 1 млн рублей

"В местный пункт пропуска "Журавлевка", на выход в России, прибыл 46-летний гражданин Украины. При прохождении пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. Учитывая этот факт, было принято решение об осуществлении углубленного досмотра личных вещей мужчины. В результате, под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей", – говорится в сообщении.

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Валюту изъяли установленным порядком, а мужчину передали компетентным органам.

Напомним, украинка пыталась переместить через государственную границу 49 телефонов iPhone, скрыв их под юбкой.

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