Украинец хотел в ботинках пронести в Россию около 1 млн рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На границе с Россией украинец пытался пронести около 1 млн рублей, спрятав деньги под стелькой в обуви. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"В местный пункт пропуска "Журавлевка", на выход в России, прибыл 46-летний гражданин Украины. При прохождении пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. Учитывая этот факт, было принято решение об осуществлении углубленного досмотра личных вещей мужчины. В результате, под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей", – говорится в сообщении.
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Валюту изъяли установленным порядком, а мужчину передали компетентным органам.
Напомним, украинка пыталась переместить через государственную границу 49 телефонов iPhone, скрыв их под юбкой.