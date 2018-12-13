В поезде из России нашли 12 кг красной и черной икры

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 83753 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 188056 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 146194 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 210819 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 255561 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214719 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247145 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208477 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 489428 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241567 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5.4м/с
81%
Популярные новости

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 9604 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 8006 просмотра

Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

6 апреля, 19:35 • 6110 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 5148 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 8122 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 267353 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 243155 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 328608 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 489428 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580689 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33913 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 210816 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 80015 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76393 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81901 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В поезде из России нашли 12 кг красной и черной икры

Киев • УНН

 • 13264 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В проводников поезда сообщением "Москва – Харьков" нашли 12 килограммов красной и черной икры. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

В поезде из России нашли 12 кг красной и черной икры

"Вчера пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками ГФС в пункте контроля "Харьков-пассажирский" обнаружили 12 килограммов красной и черной икры", – говорится в сообщении.

Товар перевозили в дорожных сумках проводники поезда, которые возвращались из России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контрабанду сигарет пытались переправить в коробках с "Мивиной"

"Всего общая обзорная группа обнаружила 20 пластиковых банок красной икры и 2 банки черной, весом почти 11 и 1,1 кг соответственно. Относительно граждан Украины представителями Государственной фискальной службы составлены протоколы о нарушении таможенных правил, а обнаруженную продукцию изъята в установленном порядке", – отметили в ГПСУ.

Напомним, электромеханик поезда "Москва – Кишинев" пытался перевезти через границу 50 банок красной икры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.86
Bitcoin
$77,703.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,035.34
Ethereum
$1,544.63