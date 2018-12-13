В поезде из России нашли 12 кг красной и черной икры
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В проводников поезда сообщением "Москва – Харьков" нашли 12 килограммов красной и черной икры. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
"Вчера пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками ГФС в пункте контроля "Харьков-пассажирский" обнаружили 12 килограммов красной и черной икры", – говорится в сообщении.
Товар перевозили в дорожных сумках проводники поезда, которые возвращались из России.
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"Всего общая обзорная группа обнаружила 20 пластиковых банок красной икры и 2 банки черной, весом почти 11 и 1,1 кг соответственно. Относительно граждан Украины представителями Государственной фискальной службы составлены протоколы о нарушении таможенных правил, а обнаруженную продукцию изъята в установленном порядке", – отметили в ГПСУ.
Напомним, электромеханик поезда "Москва – Кишинев" пытался перевезти через границу 50 банок красной икры.