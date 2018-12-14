На кордоні обстріляли “євробляху”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Співробітники Держприкордонслужби у взаємодії з правоохоронними органами пострілами зупинили правопорушників на державному кордоні. Про це йдеться в повідомлені прес-служби ДПСУ, передає УНН.
У ДПСУ зазначили, що на найбільш загрозливі напрямки — на Закарпаття та Буковину було направлено додаткові резерви прикордонного відомства.
Так, одну з запланованих оборудок з переміщення контрабандних сигарет викрили у четвер, 13 грудня, на Буковині прикордонники, спецпідрозділу ДОЗОР та військовослужбовці Чернівецького загону.
“Спочатку в ході патрулювання охоронці кордону виявили автомобіль „Фольксваген“ литовської реєстрації, який їхав у напрямку кордону з Румунією. Водій проігнорував законну вимогу про зупинку, наражаючи при цьому на небезпеку правоохоронців”, — зазначили в прес-службі.
Так, водій не відреагував на попереджувальні постріли вгору та продовжив рух.
“Тому спецпризначенці застосували зброю по колесах легковика. У результаті іномарку зупинено. З автомобіля вискочило кілька молодиків, які вдалися до втечі. Водія автомобіля, жителя Сторожинецького району, прикордонники затримали. До того ж з’ясувалося, що він знаходиться у стані алкогольного сп’яніння”, — розповіли в ДПСУ.
Зазначається, що при здійсненні огляду легковика в багажному відділенні прикордонники знайшли чотири ящики з 2 тисячами пачок сигарет та дві радіостанції.
На правопорушника складено відповідні документи та продовжуються пошуки його спільників.
Як повідомляв УНН, прикордонники знайшли у провідників поїзда сполученням “Москва — Харків” 12 кілограмів червоної та чорної ікри.