На российской границе ожидают переправки в ЕС около 5 тыс. "болельщиков из РФ"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На сегодняшний день на российской границе находится около 5 тысяч иностранцев, имеющих "паспорт болельщика", которые ждут случая чтобы через Украину проникнуть в Европейский Союз. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины Артем Крищенко.
"После Чемпионата мира по футболу, по нашей информации, на границе РФ находится около 5 тысяч иностранцев, ожидающих возможности чтобы проникнуть на территорию Украины, и потом переправиться в страны ЕС. Для них наша страна интересна только как транзитная", - сообщил А.Крищенко.
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Правоохранитель объяснил, что благодаря так называемому "паспорту болельщика", иностранцы до сих пор могут находиться на территории Российской Федерации.
"Россия провела ЧМ и предоставила всем, кто там был "паспорт болельщика". То есть, иностранцы могут находиться на территории РФ с этим документом. Мы этих "болельщиков", которые уже добрались до Украины, где только не находили - Полтава, Харьков, Одесса ", - констатировал А.Крищенко.
Кроме того, правоохранитель предполагает, что "российские коллеги" могут быть причастны к некоторым схемам переправки иностранцев с "паспортом болельщика" в Украину.
"Я предполагаю, что российские "коллеги" даже организовывают некоторые схемы переправки людей (через территорию Украины - ред.)", - резюмировал А.Крищенко.
Напомним, во Львовской области сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции задержали 12 незаконных мигрантов.