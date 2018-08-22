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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На російському кордоні чекають на переправлення до ЄС близько 5 тис. “уболівальників”

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. На сьогоднішній день, на російському кордоні перебуває близько 5 тисяч іноземців, які мають “паспорт уболівальника”, та чекають нагоди щоб через Україну проникнути до Європейського Союзу. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України Артем Крищенко.

На російському кордоні чекають на переправлення до ЄС близько 5 тис. “уболівальників”

“Після Чемпіонату світу по футболу, за нашою інформацією, на кордоні РФ знаходиться близько 5 тисяч іноземців, які чекають нагоди щоб проникнути на територію України, і потім переправитись до країн ЄС. Для них наша країна цікава тільки як транзитна”, — повідомив А.Крищенко.

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Правоохоронець пояснив, що завдяки так званому “паспорту уболівальника”, іноземці досі можуть перебувати на території Російської Федерації.

“Росія провела ЧС та надала усім, хто там був „паспорт уболівальника“. Тобто, іноземці можуть перебувати на території РФ з цим документом. Ми цих „уболівальників“, які вже дісталися до України, де тільки не виявляли — Полтава, Харків, Одеса”, — констатував А.Крищенко.

Крім того, правоохоронець припускає, що “російські колеги” можуть бути причетні до деяких схем переправлення іноземців з “паспортом уболівальника” до України.

“Я припускаю, що російські „колеги“ навіть організовують деякі схеми переправлення людей (через територію України — ред.)”, — резюмував А.Крищенко.

Нагадаємо, у Львівській області співробітники Держприкордонслужби та Нацполіції затримали 12 незаконних мігрантів.

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