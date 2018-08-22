На російському кордоні чекають на переправлення до ЄС близько 5 тис. “уболівальників”

КИЇВ. 22 серпня. УНН. На сьогоднішній день, на російському кордоні перебуває близько 5 тисяч іноземців, які мають “паспорт уболівальника”, та чекають нагоди щоб через Україну проникнути до Європейського Союзу. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України Артем Крищенко.