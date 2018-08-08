Поліція накрила 20 "футбольних фанів із РФ": усі - із громадянством Бангладеш

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Поліцейські виявили у Києві два десятки нелегалів-відвідувачів чемпіонату світу з футболу у РФ. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у м.Києві, передає УНН.

“24 громадяни Народної Республіки Бангладеш всупереч чинному законодавству та в обхід прикордонників потрапили в Україну, звідки планували дістатися у країни Шенгенської зони”, — йдеться у повідомленні.

Усіх нелегальних мігрантів доставили до ДМС для прийняття рішення щодо їхнього подальшого перебування в Україні.

Крім того, поліцейські встановлюють, де і за яких обставин іноземці перетнули державний кордон України, а також коло осіб, які могли сприяти їм у цьому.

Дану операцію провели у рамках загальнодержавної програми із припинення злочинної діяльності іноземців під кодовою назвою “Мігрант”.

“Це сталося на території речового ринку, розташованого у Деснянському районі Києва: усі 24 особи є громадянами Народної Республіки Бангладеш і незаконно перебувають на території України. Також встановлено, що спочатку вони прибули в Росію на чемпіонат світу з футболу, а після цього в обхід пункту прикордонного контролю потрапили на територію нашої держави. З України іноземці хотіли незаконно потрапити до країн Шенгенської зони”, — зазначив в.о. начальника сектору УБЗПТЛ ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк.

Раніше прикордонники затримали дюжину нелегалів, які простували до Європи.

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