Полиция накрыла 20 "футбольных фанов из РФ": все - с гражданством Бангладеш

“24 гражданина Народной Республики Бангладеш вопреки действующему законодательству и в обход пограничников попали в Украину, откуда планировали добраться в страны Шенгенской зоны”, — говорится в сообщении.

Всех нелегальных мигрантов доставили в ГМС для принятия решения о их дальнейшем пребывании в Украине.

Кроме того, полицейские устанавливают, где и при каких обстоятельствах иностранцы пересекли государственную границу Украины, а также круг лиц, которые могли способствовать им в этом.

Данную операцию провели в рамках общегосударственной программы по прекращению преступной деятельности иностранцев под кодовым названием “Мигрант”.

“Это произошло на территории вещевого рынка, расположенного в Деснянском районе Киева: все 24 человека являются гражданами Народной Республики Бангладеш и незаконно находятся на территории Украины. Также установлено, что сначала они прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу, а затем в обход пункта пограничного контроля попали на территорию нашего государства. Из Украины иностранцы хотели незаконно попасть в страны Шенгенской зоны”, - отметил и.о. начальника сектора УБПТЛ ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк.

Ранее пограничники задержали дюжину нелегалов, которые направлялись в Европу.