Операція "Мігрант" захистить українців від іноземного криміналу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Українські правоохоронці з 26 липня по 31 серпня проведуть серію загальнодержавних заходів із припинення злочинної діяльності іноземців під кодовою назвою “Мігрант”. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України, передає УНН.
“З початку 2017 року по теперішній час задокументовано майже 3,5 тис. кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями, а саме громадянами Росії — 1034, Грузії — 1024, Азербайджану — 659, Молдови — 443. З метою попередження злочинів на території України пройде спецоперація „Мігрант“”, — заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
Він наголосив, що починаючи з кінця 2017 року і упродовж І півріччя 2018 року відмічається значне зростання незаконних переміщень мігрантів, їх непропуску через державний кордон та затримань.
“Державна прикордонна служба — зростання на 22%. Затримано 1 432 нелегалів, у тому числі 417 осіб — за незаконне перетинання державного кордону. Державна міграційна служба — зростання на 46%. Затримано 4 806 нелегальних мігрантів проти 3 293 — за аналогічний період 2017 року. Збільшується й кількість нелегальних мігрантів, затриманих у складі груп. З початку року затримано 472 мігранти у складі 102 груп (Луганська область — 1, Харківська — 9, Сумська — 7, Чернігівська — 2, Волинська — 2, Львівська — 39, Закарпатська — 34, Чернівецька — 2, Одеська — 6, м. Київ — 1)”, — відзначив Яровий.
Перший заступник Голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін наголосив, що завданням поліцейських є виявлення кримінальних елементів, які проникли на територію нашої держави з метою вчинення протиправних дій.
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“Робимо акцент на документуванні злочинної діяльності саме „кримінальних авторитетів“, так званих „злодіїв у законі“, які мають намір впливати на криміногенну обстановку в країні”, — повідомив Аброськін.
Заступник начальника департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Нацполіції Ігор Малахов зазначив, що за оперативними даними Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, після чемпіонату світу з футболу в Росії залишилось кілька тисяч “вболівальників” із країн міграційного ризику. Ці іноземці прибули з метою незаконного потрапляння через Україну до Євросоюзу.
“Найближчим часом очікується переправлення великих груп нелегалів в Україну з Росії на ділянці кордону Луганської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Після потрапляння до нашої держави триватиме транзит нелегалів до її західних кордонів. Лише за останні два тижні затримано 17 груп нелегальних мігрантів, до складу яких входило 75 іноземців”, — наголосив Малахов.
У поліції нагадали, що з 5 лютого по 30 квітня 2018 року тривали аналогічні заходи. У результаті яких припинено 686 кримінальних та 19,1 тис. адмінправопорушень; виконано 12,1 тис. доручень уповноважених державних органів; затримано 579 нелегальних мігрантів; відмовлено у в’їзді 971 потенційному нелегалу.
Нагадаємо, у Нацполіції анонсували масштабні бойові навчання.