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Операция "Мигрант" защитит украинцев от иностранного криминала

Операция "Мигрант" защитит украинцев от иностранного криминала

Киев  •  УНН

 • 12392 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Украинские правоохранители с 26 июля по 31 августа проведут серию общегосударственных мероприятий по пресечению преступной деятельности иностранцев под кодовым названием “Мигрант”. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.

“С начала 2017 года и по настоящее время задокументировано почти 3,5 тыс. уголовных преступлений, совершенных иностранцами, а именно гражданами России — 1034, Грузии — 1024, Азербайджана — 659, Молдовы — 443. В целях предупреждения преступлений на территории Украины пройдет спецоперация ”Мигрант“", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Он отметил, что начиная с конца 2017 года и в течение I полугодия 2018 отмечается значительный рост незаконных перемещений мигрантов, их непропуска через государственную границу и задержаний.

“Государственная пограничная служба — рост на 22%. Задержаны 1432 нелегалов, в том числе 417 человек — за незаконное пересечение государственной границы. Государственная миграционная служба — рост на 46%. Задержаны 4806 нелегальных мигрантов против 3293 — за аналогичный период 2017 года. Увеличивается и количество нелегальных мигрантов, задержанных в составе групп. С начала года задержаны 472 мигрантов в составе 102 групп (Луганская область — 1, Харьковская — 9, Сумская — 7, Черниговская — 2, Волынская — 2, Львовская — 39, Закарпатская — 34, Черновицкая — 2, Одесская — 6, г.Киев — 1)”, - отметил Яровой.

Первый замглавы Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин подчеркнул, что задачей полицейских является выявление криминальных элементов, которые проникли на территорию нашего государства с целью совершения противоправных действий.

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“Делаем акцент на документировании преступной деятельности именно ”криминальных авторитетов“, так называемых ”воров в законе“, которые намерены влиять на криминогенную обстановку в стране”, — сообщил Аброськин.

Заместитель начальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Игорь Малахов отметил, что по оперативным данным Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, после чемпионата мира по футболу в России осталось несколько тысяч “болельщиков” из стран миграционного риска. Эти иностранцы прибыли с целью незаконного попадания через Украину в Евросоюз.

“В ближайшее время ожидается переправка больших групп нелегалов в Украину из России на участке границы Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. После попадания в нашу страну продлится транзит нелегалов к ее западным границам. Только за последние две недели задержаны 17 групп нелегальных мигрантов, в состав которых входило 75 иностранцев”, - подчеркнул Малахов.

В полиции напомнили, что с 5 февраля по 30 апреля 2018 года продолжались аналогичные мероприятия. В результате которых прекращены 686 уголовных и 19,1 тыс. админправонарушений; исполнены 12,1 тыс. поручений уполномоченных государственных органов; задержаны 579 нелегальных мигрантов; отказано во въезде 971 потенциальному нелегалу.

Напомним, в Нацполиции анонсировали масштабные боевые учения.

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