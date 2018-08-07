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Прикордонники затримали дюжину нелегалів, які простували до Європи

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Львівській області співробітники Держприкордонслужби та Нацполіції затримали 12 незаконних мігрантів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН. 

“У рамках спільних операцій „Кордон-2018“ та „Мігрант“ тільки протягом доби на Львівщині правоохоронці тричі затримували нелегальних мігрантів, які переміщувались групами. Зокрема, йдеться про 12 нелегалів із Туреччини, Азербайджану і Бангладеш”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вночі у вівторок, 7 серпня, прикордонний наряд від мобільної застави Мостиського загону близько 2 км від лінії кордону затримав 5 громадян Туреччини. Варто зазначити, що чоловіки прибули в Україну встановленим порядком, однак свою подальшу подорож в країни ЄС планували здійснити незаконно — поза пунктами пропуску.

Ще 2 нелегальних мігрантів прикордонники цього ж загону виявили учора ввечері спільно зі співробітниками Нацполіції. Порушники прямували в напрямку кордону рейсовим автобусом та були затримані на одному з контрольних постів. Наразі двох громадян Пакистану, які мали при собі ксерокопії паспортних документів, доставлено до відділу прикордонної служби. На них складено протоколи за ч.1 ст. 203 КУпАП. Проводяться фільтраційні заходи та планується їх передача до підрозділу міграційної служби.

Крім того, 6 серпня вночі на Львівщині за оперативною інформацією співробітників Держприкордонслужби спільно з Нацполіцією, затримано п’ятеро нелегалів із Бангладеш та Азербайджану. Незаконних мігрантів без документів перевозив автомобілем наш співвітчизник. Іноземці повідомили, що також планували потрапити до країн ЄС поза пунктами пропуску.

Нагадаємо, за півроку прикордонники затримали майже 1,5 тис. незаконних мігрантів.

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