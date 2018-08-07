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Пограничники задержали дюжину нелегалов, которые направлялись в Европу

Пограничники задержали дюжину нелегалов, которые направлялись в Европу

Киев  •  УНН

 • 9255 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Во Львовской области сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции задержали 12 незаконных мигрантов. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

“В рамках совместных операций ”Граница-2018“ и ”Мигрант“ только в течение суток на Львовщине правоохранители трижды задерживали нелегальных мигрантов, которые перемещались группами. В частности, речь идет о 12 нелегалах из Турции, Азербайджана и Бангладеш”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, ночью во вторник, 7 августа, пограничный наряд от мобильной заставы Мостиского отряда около 2 км от линии границы задержал 5 граждан Турции. Стоит отметить, что мужчины прибыли в Украину в установленном порядке, однако свое дальнейшее путешествие в страны ЕС планировали незаконно — вне пунктов пропуска.

Еще 2 нелегальных мигрантов пограничники этого же отряда обнаружили вчера вечером совместно с сотрудниками Нацполиции. Нарушители следовали в направлении границы рейсовым автобусом и были задержаны на одном из контрольных постов. Сейчас двое граждан Пакистана, которые имели при себе ксерокопии паспортных документов, доставлены в отдел пограничной службы. На них составлены протоколы по ч.1 ст. 203 КУоАП. Проводятся фильтрационные мероприятия и планируется их передача в подразделение миграционной службы.

Кроме того, 6 августа ночью на Львовщине по оперативной информации сотрудников Госпогранслужбы совместно с Нацполицией, задержаны пятеро нелегалов из Бангладеш и Азербайджана. Незаконных мигрантов без документов перевозил автомобилем наш соотечественник. Иностранцы сообщили, что также планировали попасть в страны ЕС вне пунктов пропуска.

Напомним, за полгода пограничники задержали почти 1,5 тыс. незаконных мигрантов.

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