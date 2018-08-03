За півроку прикордонники затримали майже 1,5 тис. незаконних мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На державному кордоні спостерігається зростання кількості нелегальних мігрантів. При цьому збільшення потоку "шукачів кращої долі" відмічається як на каналах легального, так і нелегального в'їзду. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу уряду.
Так, вже в першому півріччі цього року співробітники Держприкордонслужби зафіксували збільшення виявлених нелегальних мігрантів на 22%.
Тобто, за шість місяців 2018 року затримано 1432 незаконних мігрантів (тоді як у 2017 році за цей період прикордонниками затримано 1173 нелегальних мігранти), з яких 417 – за незаконне перетинання кордону (2017 - 327) та 1004 – за порушення правил перебування (2017 – 810). Одночасно під час заходів прикордонного контролю на державному кордоні у пропуску у в’їзді в нашу країну відмовлено 2 011 потенційним нелегальним мігрантам, а у 2017 році за аналогічний період не пропущено 1607 потенційних нелегалів.
Крім того, в Україні останнім часом нелегали почали переміщуватися групами.
Найбільше незаконних мігрантів охоронці кордону зупиняли на кордоні зі Словаччиною (141 особа), Польщею (115 осіб), Молдовою (63 особи) та Угорщиною (52 особи).
Як повідомляв УНН, кількість українських мігрантів в Литві збільшилась майже вдвічі.