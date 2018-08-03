За полгода пограничники задержали почти 1,5 тыс. незаконных мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На государственной границе наблюдается рост числа нелегальных мигрантов. При этом увеличение потока "искателей лучшей судьбы" отмечается как на каналах легального, так и нелегального въезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Так, уже в первом полугодии этого года сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали увеличение выявленных нелегальных мигрантов на 22%.
То есть, за шесть месяцев 2018 года задержано 1432 незаконных мигрантов (тогда как в 2017 году за этот период пограничниками задержано 1173 нелегальных мигрантов), из которых 417 - за незаконное пересечение границы (2017 - 327) и 1004 - за нарушение правил пребывания (2017 - 810). Одновременно во время мероприятий пограничного контроля на государственной границе в пропуске во въезде в нашу страну отказано 2011 потенциальным нелегальным мигрантам, а в 2017 году за аналогичный период не пропущено 1607 потенциальных нелегалов.
Кроме того, в Украине в последнее время нелегалы начали перемещаться группами.
Больше всего незаконных мигрантов пограничники останавливали на границе со Словакией (141 человек), Польшей (115 человек), Молдовой (63) и Венгрией (52 человека).
Как сообщал УНН, количество украинских мигрантов в Литве увеличилась почти вдвое.